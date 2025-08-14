Qui, 14 de Agosto

LOTERIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 02 - 20 - 28 - 38 - 44 - 47

Sorteio da Mega-Sena foi realizado nesta quinta-feira (14)Sorteio da Mega-Sena foi realizado nesta quinta-feira (14) - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.901 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 - 20 - 28 - 38 - 44 - 47

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

