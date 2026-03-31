A- A+

Loterias Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7,5 milhões Números sorteados são: 04 - 14 - 19 - 23 - 36 - 53

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.991 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (31). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7,5 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 04 - 14 - 19 - 23 - 36 - 53

36 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 27.813,25 cada

2.483 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 664,70 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (04), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Veja também