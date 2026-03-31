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Loterias

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7,5 milhões

Números sorteados são: 04 - 14 - 19 - 23 - 36 - 53

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.991 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (31). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7,5 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 04 - 14 - 19 - 23 - 36 - 53

36 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 27.813,25 cada
2.483 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 664,70 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (04), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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