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Economia

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados são: 01 - 05 - 13 - 26 - 41 - 53

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Mega-Sena: apostas simples, com seis dezenas, custam R$ 6Mega-Sena: apostas simples, com seis dezenas, custam R$ 6 - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 05 - 13 - 26 - 41 - 53.

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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (21), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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