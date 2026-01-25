Dom, 25 de Janeiro

LOTERIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 92 milhões

O próximo sorteio será na terça-feira (27)

Mega-SenaMega-Sena - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.964 da Mega-Sena, realizado neste sábado (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 92 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 09 - 15 - 17 - 30 - 60

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.  A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

