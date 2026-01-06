Qua, 07 de Janeiro

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões

Números sorteados foram: 10 -18 - 21- 24 - 43 - 47

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.956 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.

23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.485,37 cada

2.703 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 890,44 cada

Apostas
