Mega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 105 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 -40

Cada aposta custa R$ 6Cada aposta custa R$ 6 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O prêmio do concurso 2.974 da Mega-Sena acumulou nesta quinta-feira (19). 

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 21 de fevereiro, é de R$ 105 milhões. 

Na quina, 108 apostas acertaram. Cada uma vai receber o valor de R$ 27.143,02.

Outras 7.587 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 636,88 cada.

