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Leia o Jornaldomingo09/05/2026
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LOTERIA

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões

Próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira (12)

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Apostas simples da Mega-sena custa R$ 6Apostas simples da Mega-sena custa R$ 6 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.006 da Mega-Sena, realizado neste sábado (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60

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39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 59.801,78 cada

2.904 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.323,82 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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