A- A+

LOTERIA Mega-Sena acumula, e 8 apostas do NE acertam cinco dezenas; cada uma vai receber R$ 105,6 mil Prêmio principal deve pagar R$ 9 milhões no próximo sorteio, sábado (30)

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira (28) o concurso 2.638 da Mega-Sena, com um prêmio acumulado em R$ 5.260.373,56. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e deverá sortear R$ 9 milhões neste sábado (30).



Confira os números sorteados: 44 - 55 - 54 - 30 - 34 - 09.



Quinze apostas acertaram cinco dezenas do concurso e cada receberá mais de R$ 105 mil - exatos R$ 105.633,81.



Nenhuma das apostas que ganharam a quina foi feita em Pernambuco, mas 8 das 15 foram realizadas no Nordeste:



. duas em João Pessoa (PB),

. duas em Natal (RN),

. uma em São Sebastião (AL)

. uma em São José do Jacuípe (BA)

. uma em Pacajus (CE) e

. uma em Altos (PI).



Já o número de apostas que acertaram a quadra foi 1.319, e cada uma delas ganhará R$ 1.716,13.

O palpite mínimo custa R$ 5. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas. Os sorteios acontecem sempre às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Veja também

Petróleo Wall Street fecha em alta com recuo do dólar, taxas e petróleo