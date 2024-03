Mega-sena acumula novamente e prêmio pode chegar a R$ 205 milhões

A- A+

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.695 da Mega-Sena, e o prêmio para o próximo sorteio, que acontece na próxima terça-feira (5), acumulou em R$ 205 milhões.

O sorteio sem vencedores do prêmio principal foi realizado na noite deste sábado (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 15-17-32-33-34-40.

De acordo com a Caixa, 249 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 40.004, enquanto 15.891 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 895,48 cada.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

