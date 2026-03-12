LOTERIA
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal fica em R$ 75 milhões
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (14)
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.983 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52.
Leia também
• INSS alerta para golpe com aplicativo falso de reembolso
• Recife autoriza contratação de médicos para rede de atenção psicossocial; salário é de R$ 7,4 mil
• Exército divulga concurso com 227 vagas para todo o Brasil; confira editais e detalhes
35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 68.098,14 cada
2.957 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.328,62 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.