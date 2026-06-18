LOTERIA
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 42 milhões
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (20)
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.020 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 42 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 06 - 09 - 17 - 27 - 29 - 45.
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59 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.657,14 cada.
4.314 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 600,94 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.