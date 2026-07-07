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Loteria

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 45 milhões

Números sorteados são: 02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56

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Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.028 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56

61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 29.711,79 cada
4.012 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 744,64 cada

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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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