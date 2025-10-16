Qui, 16 de Outubro

Economia

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões

49 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 43.893,90 cada

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.928 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48

49 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 43.893,90 cada
3.987 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 889,20 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

