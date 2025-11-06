Sex, 07 de Novembro

LOTERIA

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

Mega-Sena acumula mais uma vezMega-Sena acumula mais uma vez - Foto: Marcelo CamargoAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.937 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 32.512,40 cada

4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 815,81 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

