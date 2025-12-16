Qua, 17 de Dezembro

Economia

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 58 milhões

Os números sorteados foram: 01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58

16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 131.659,90 cada - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.952 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 58 milhões para o próximo sorteio.

16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 131.659,90 cada
2.041 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.701,29 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

