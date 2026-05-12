Ter, 12 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Loterias

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões

Números sorteados são: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44

Reportar Erro
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44

89 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.778,68 cada
5.035 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 692,83 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter