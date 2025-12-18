A- A+

LOTERIA Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 62 milhões Sorteio do próximo concurso será realizado no sábado, 20 de dezembro

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.953 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 62 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 05 - 10 - 24 - 25 - 47 - 54

61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.795,16 cada

4.925 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 689,96 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

