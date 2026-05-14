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loteria Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 65 milhões Sorteio do próximo concurso da Mega-Sena será realizado no sábado, dia 16

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.008 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 11 - 12 - 14 - 20 - 42 - 44

50 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 43.872,17 cada

3.762 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 961,14 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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