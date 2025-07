Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai para R$ 32 milhões

A- A+

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.885 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 32 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 10 - 25 - 28 - 36 - 37 - 56

41 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.448,68 cada

3.377 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.100,46 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (10), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A partir desta quarta-feira (9), as apostas da Mega-Sena passarão a custar R$ 6. Segundo a Caixa, a atualização tem como objetivo manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações e aumentar os repasses sociais.

