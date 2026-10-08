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Loterias

Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados

Dezenas sorteadas foram: 07 - 10 - 39 - 40 - 43 - 57

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.068 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (8). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 112 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 07 - 10 - 39 - 40 - 43 - 57

62 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 51.808,94 cada
4.884 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.084,10 cada

Apostas
O próximo concurso acontece domingo (11), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (10), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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