Mega-Sena acumula para R$ 135 milhões; confira as dezenas sorteadas
Números sorteados são: 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.039 da Mega-Sena, realizado neste domingo (2) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 135 milhões para o próximo concurso.
Os números sorteados são: 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58.
- 86 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.932,28 cada;
- 6.332 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.028,31 cada.
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Apostas
As apostas puderam ser registradas até as 22h do sábado (1º) em todas as lotéricas do país, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. A compra de cotas de bolões pelos canais digitais teve um prazo maior e ficou disponível até as 10h45 deste domingo, pouco antes da realização do sorteio.
O próximo concurso está previsto para terça-feira (4). A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.