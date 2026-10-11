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Loterias Mega-Sena acumula para R$ 150 milhões; confira os números sorteados Dezenas sorteadas são: 05, 19, 22, 44, 47 e 57

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do Concurso 3.069, que foram sorteadas na manhã deste domingo (11) no Espaço da Sorte, na capital paulista. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 05, 19, 22, 44, 47 e 57.

150 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.095,23 cada

9.096 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 709,33 cada

O próximo sorteio ocorrerá na quarta-feira (14). A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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