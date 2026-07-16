Qui, 16 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Loterias

Mega-Sena acumula para R$ 35 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados são: 08 - 12 - 23 - 27 - 42 - 43

Reportar Erro
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.032 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 08 - 12 - 23 - 27 - 42 - 43

54 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 29.764,89 cada
3.918 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 676,21 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter