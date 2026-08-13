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Leia o Jornalsexta13/08/2026
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Economia

Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados são: 04 15 17 40 55 58

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.044 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (13). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 04 – 15 – 17 – 40 – 55 – 58

16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.152,83 cada
1.252 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.288,19 cada


Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (15), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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