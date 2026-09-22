Sorteio
Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados
Números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55
Mega-Sena - O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio. - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.061 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (22).
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.
Leia também
• Anac muda regras para aéreas e limita responsabilidade por atrasos e cancelamentos de voos
• Compras internacionais disparam desde o fim da 'taxa das blusinhas', diz Abit
• Fazenda atribui aperto no bolso das famílias ao custo do crédito, não ao tamanho da dívida
Os números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55
39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.199,06 cada
2.148 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.262,94 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.