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Sorteio Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados Números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.061 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (22).

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55

39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.199,06 cada

2.148 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.262,94 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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