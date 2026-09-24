Qui, 24 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta24/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Loteria

Mega-Sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números sorteados

Dezenas sorteadas são: 05 - 09 - 11- 17 - 18 - 38

Reportar Erro
Mega-Sena: apostas simples, com seis dezenas, custaram R$ 6Mega-Sena: apostas simples, com seis dezenas, custaram R$ 6 - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.062 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 05 - 09 - 11- 17 - 18 - 38

86 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 19.736,75 cada
5.065 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 552,38 cada

Leia também

• Economistas lançam iniciativa por economia focada na vida real

• Galípolo reconhece desaceleração da economia, mas diz que BC atual não é "emotivo"

Apostas
O próximo concurso acontece domingo (27), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter