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LOTERIA

Mega-Sena acumula para R$ 50 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados são: 16 23 24 33 36 52

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Mega-Sena acumula para R$ 50 milhõesMega-Sena acumula para R$ 50 milhões - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.046 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 16 – 23 – 24 – 33 – 36 – 52
 

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38 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.460,11 cada
3.041 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.039,35 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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