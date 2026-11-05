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Mega-Sena acumula para R$ 55 milhões; confira os números sorteados

As dezenas são 10 - 17 - 42 - 43 - 57 - 59

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Mega-Sena acumula para R$ 55 milhõesMega-Sena acumula para R$ 55 milhões - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.081 da Mega-Sena, ocorrido nessa quarta-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 10 - 17 - 42 - 43 - 57 - 59.
63 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.360,17 cada
3.571 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 664,35 cada

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Apostas
O próximo concurso está marcado para esta sexta-feira (6). Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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