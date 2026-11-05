Loteria
Mega-Sena acumula para R$ 55 milhões; confira os números sorteados
As dezenas são 10 - 17 - 42 - 43 - 57 - 59
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.081 da Mega-Sena, ocorrido nessa quarta-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 10 - 17 - 42 - 43 - 57 - 59.
63 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.360,17 cada
3.571 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 664,35 cada
Leia também
• Ibovespa tem 6ª queda seguida, no piso desde janeiro, com quadro fiscal em foco
• Caixa anuncia que prêmio da Mega da Virada 2026 deve superar R$ 1 bilhão; saiba como apostar
• Mediana das previsões para o IPCA de 2026 sobe de 5,19% para 5,22% no Focus do BC
Apostas
O próximo concurso está marcado para esta sexta-feira (6). Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.