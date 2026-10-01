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Loterias

Mega-Sena acumula para R$ 82 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados são: 08 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.065 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (1º). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 08 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53

47 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 49.503,22 cada
3.642 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.053,03 cada


Apostas
O próximo concurso acontece sábado (3), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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