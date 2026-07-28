Ter, 28 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Loteria

Mega-Sena acumula para R$ 86 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados são: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54

Reportar Erro
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteioO prêmio acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteio - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.037 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54

38 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.121,17 cada
3.447 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.147,01 cada

Leia também

• Bancos do Paraguai são alvo de mega-assalto com explosivos; brasileiros são suspeitos

• Mega-submarinos robôs? Aparelhos reduzem risco em reparos de oleodutos no fundo do mar

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter