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Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai para R$ 105 milhões

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h desta terça (17)

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Apostas para o próximo jogo podem ser feitas até esta terça (17)Apostas para o próximo jogo podem ser feitas até esta terça (17) - Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14). 

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 105 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60.

Pelo menos 93 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.007,73 cada, e 5.668 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 892,72 cada.

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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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