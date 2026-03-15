MEGA
Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai para R$ 105 milhões
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h desta terça (17)
Apostas para o próximo jogo podem ser feitas até esta terça (17) - Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14).
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 105 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60.
Pelo menos 93 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.007,73 cada, e 5.668 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 892,72 cada.
Leia também
• Ex-BBB Paulinha Leite se pronuncia sobre ação judicial contra bolões vitoriosos na loteria
• Mega da Virada: famosos como Madonna, André Marques e George Clooney já ganharam na loteria
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.