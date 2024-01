A- A+

Loteria Aposta de Pernambuco acerta quina da Mega-Sena e ganha R$ 67,9 mil Jogo foi feito no Sertão do Estado

Nenhum a aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.673 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta terça-feira (9).



Os números foram:

04 - 27 - 35 - 45 - 52- 56.



Já 19 apostas, entre elas uma de Pernambuco, conseguiram acertar cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 67.909,40.



O jogo que levou a quina em Pernambuco foi feito na Casa Lotérica River Sorte, em Petrolina, no Sertão do Estado. A aposta foi simples - a pessoa marcou apenas seis dezenas -, assim como todas as outras 18 que acertaram a quina.





Um total de 1.547 apostas acertou a quadra e cada uma ganhará R$ 1.191,50.



Como nenhuma aposta acertou a sena, o prêmio ficou acumulado e está estimado em R$ 5,5 milhões para o próximo sorteio, que acontecerá na noite de quinta-feira (11).

