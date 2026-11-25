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LOTERIA Mega-Sena: aposta feita no Recife acerta cinco dezenas e ganha mais de R$ 38 mil Os números sorteados foram: 10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57, e como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou para R$ 75 milhões

Uma aposta feita no Recife acertou cinco das seis dezenas no concurso 3.090 da Mega-Sena, na terça-feira (24). O prêmio foi de R$ R$ 38.160,32. Os números sorteados foram: 10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57.

Ao todo, 41 apostas acertaram cinco dezenas no país. Outras 3,8 mil tiveram quatro acertos, e cada ganhador levou R$ 588,18.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal da Mega-Sena acumulou e será de R$ 75 milhões no sorteio da quinta-feira (26). Os sorteios da loteria ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1.

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18, com cada cota a partir de R$ 6.

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