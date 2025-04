A- A+

LOTERIA Mega-Sena 2851: bolão realizado no Recife leva quase R$ 230 mil ao acertar a quina Em todo o Brasil, 60 pessoas acertaram a quina do concurso

Um bolão realizado no Recife, com 25 cotas, acerta cinco números do concurso 2851 da Mega-Sena e leva R$ 229.643,25 de prêmio.

O bilhete coletivo foi realizado na Mister Sorte Loterias, localizada no bairro da Boa Vista, centro do capital pernambucana.

Realizado nesta quinta-feira (10), o sorteio da Mega-Sena não teve ganhadores do prêmio principal, para quem acerta seis números, mas 60 pessoas acertaram a quina.

Outras duas apostas realizadas em Pernambuco acertaram a quina: uma também no Recife e outra em Caruaru, no Agreste do Estado.

O prêmio para a quina em jogos simples, onde foram apostados apenas seis números, neste concurso foi de R$ 45.928,67.

A aposta realizada via bolão foi feita com dez números, quatro a mais que a escolha comum. Por conta disso, o prêmio é 1 (representando o valor de uma aposta simples) + 4* o valor da aposta simples.

No caso do prêmio dessa quinta-feira, a conta fica assim: 45.928,67 + 4* (45.928,67). A outra aposta vencedora da quina no Recife, simples, foi realizada na Eldorado Loterias, localizada no bairro das Graças.

Em Caruaru, a aposta que venceu a quina também foi simples. Os números foram escolhidos na Casa da Fortuna Loterias, localizada na Avenida Vera Cruz.

Mega-Sena

Os números sorteados nessa quinta-feira foram 05-06-17-37-43-54. Para o próximo concurso da Mega-Sena o prêmio principal está estimado em R$ 37 milhões.

