Sáb, 21 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado21/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SORTEIO

Mega-Sena com prêmio acumulado em R$ 8 milhões; sorteio neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Reportar Erro
Prêmio da Mega-SenaPrêmio da Mega-Sena - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.987 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.

Leia também

• Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (19) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

• Três apostas acertam a Mega-Sena e levam R$ 34,8 milhões cada

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (17) prêmio acumulado em R$ 105 milhões

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa. 

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter