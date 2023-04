A- A+

Loteria Mega-Sena de R$ 61 milhões sai para uma aposta; em Pernambuco, quatro acertam a quina Duas apostas foram feitas no Recife e duas no Agreste

Acumulada em mais de R$ 61 milhões, a Mega-Sena saiu para uma aposta, que acertou as seis dezenas do concurso 2587 e recebe R$ 61.056.497,58. A aposta, que foi simples, de apenas seis números, foi feita na cidade mineira de Pedro Leopoldo, no estabelecimento Lagoa Loterias.



As seis dezenas, sorteadas na noite desse sábado (29), foram: 5. 10, 11, 22, 23 e 37.



Em Pernambuco, quatro apostas acertaram cinco dezenas, e cada uma ganha R$ 17.723,23.





As quatro apostas de Pernambuco que acertaram a quina foram todas simples. Uma foi feita em Caruaru, no Agreste, na lotérica Prêmio da Sorte; outra em Limoeiro, também no Agreste, na Casa Lotérica Capibaribe.



As outras duas foram realizadas no Recife: uma feita pela internet e a outra foi apostada na casa lotérica Voo da Sorte, localizada no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre.



Ao todo, no País, 328 apostas acertaram a quina.



Já 27.180 acertaram a quadra e cada uma vai levar R$ 305,54.



O próximo concurso da Mega-Sena será sorteado quarta-feira (3), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

