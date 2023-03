A- A+

Mega-sena Mega-Sena deste sábado deve pagar prêmio de R$ 45 milhões Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso

O Concurso 2.575 da Mega-Sena, que será realizado hoje (18) à noite em São Paulo, deve pagar o prêmio de R$ 45 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista.

Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso, realizado quinta-feira (16), e o prêmio acumulou. Foram sorteados os números 12 - 17 - 43 - 44 - 48 e 60.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Nesta Mega Semana da Mulher, a Caixa ofereceu ao apostador três concursos: terça, quinta e hoje.

Veja também

Aposentadoria Pedido de análise de benefícios do INSS não pode ultrapassar 90 dias