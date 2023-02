Mega-sena deve pagar prêmio de R$ 3 milhões

A- A+

O Concurso 2.568 da Mega-Sena, que será realizado hoje (25) à noite em São Paulo, deverá pagar um prêmio de R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista.

Com uma aposta simples, um apostador do Distrito Federal (DF) acertou as seis dezenas no último concurso, na quinta-feira (23). O prêmio é de R$ 8.548.140,96. As dezenas sorteadas foram 10 -11 - 19 - 33 - 58 e 60.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet.

O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

