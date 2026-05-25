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LOTERIA Mega-Sena distribui R$ 336 milhões; relembre aposta única de Pernambuco que levou R$ 289 milhões Concurso especial teve vencedores no Rio e em Fortaleza, enquanto sorteio realizado em 2019 entrou para a história ao premiar apenas um apostador com uma das maiores quantias já pagas pela loteria brasileira

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo o sorteio especial do concurso 3.010 da Mega-Sena, em comemoração aos 30 anos da loteria, e distribuiu o maior prêmio da história da modalidade: R$ 336.340.043,67. As dezenas sorteadas foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47. Duas apostas, uma do Rio de Janeiro e outra de Fortaleza, acertaram os seis números e vão receber R$ 168.170.026,83 cada.

O resultado reacendeu a memória de um dos concursos mais emblemáticos da Mega-Sena: o sorteio 2.150, realizado em maio de 2019, quando uma única aposta simples feita pela internet, registrada em Pernambuco, levou sozinha R$ 289,4 milhões. Até hoje, o episódio é lembrado como um dos maiores feitos individuais da história da loteria brasileira.

Na ocasião, o prêmio entrou para a história por ter sido o maior já pago a um único ganhador em concursos regulares da Mega-Sena, excluindo as edições da Mega da Virada. Além do vencedor da sena, 838 apostas acertaram a quina e receberam R$ 30.450,20 cada, enquanto outras 56.994 fizeram a quadra e ganharam R$ 639,59.





Sorteio de 2022 superou valor nominal

Embora o concurso de 2019 tenha marcado a história pelo vencedor solitário, o maior valor nominal já pago em um sorteio regular ocorreu em outubro de 2022. O concurso 2.525 acumulou e distribuiu R$ 317.853.788,53. Naquele sorteio, 814 apostas acertaram a quina e levaram R$ 33.910,24 cada, enquanto 52.760 bilhetes fizeram a quadra, com prêmio de R$ 747,39.

O concurso especial deste domingo teve dinâmica diferente dos sorteios tradicionais. Segundo as regras da Caixa, o prêmio não poderia acumular. Caso ninguém acertasse as seis dezenas, o valor seria obrigatoriamente dividido entre os ganhadores da quina e, posteriormente, da quadra, seguindo modelo semelhante ao da Mega da Virada.

Além dos dois vencedores da sena, 590 apostas acertaram cinco números e levaram R$ 13.890,02 cada. Já a quadra premiou 37.565 apostas, com R$ 311,65 para cada uma.

Veja os dez maiores prêmios da história da Mega-Sena em concursos regulares:

Concurso 3.010 (24/05/2026) — R$ 336.340.043,67

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

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