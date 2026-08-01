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Mega-sena em R$ 100 milhões: Veja novos horários para fazer apostas do concurso de domingo

Valor do prêmio deve chegar a três dígitos neste domingo, veja como apostar

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O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas. - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena não teve vencedores novamente na última quinta (30) e o prêmio acumulou mais uma vez. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o prêmio chegue ao valor de R$ 100 milhões neste domingo (2), para o concurso 3.039.

Mas é preciso ficar atento para concorrer a essa bolada, já que com a mudança no dia de sorteios de todas as loterias, incluindo a Mega-Sena, que ocorriam aos sábados, os horários das apostas também foi modificado.

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As apostas simples poderão ser efetuadas até as 22h de sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA, já os bolões terão até as 10h45 de domingo para serem realizados, isto é, quinze minutos antes do início dos sorteios.

Até o início do mês de julho, os concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária — que ocorriam nas noites de sábado, a partir das 21h — agora passam a ser realizados às 11h dos domingos. A mudança já é válida a partir do dia 19 de julho.

O público poderá acompanhar os sorteios, a serem realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), através de transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e pelo portal g1.

Como apostar na Mega-Sena
O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

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