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Loterias CAIXA Mega-sena em R$ 100 milhões: Veja novos horários para fazer apostas do concurso de domingo Valor do prêmio deve chegar a três dígitos neste domingo, veja como apostar

A Mega-Sena não teve vencedores novamente na última quinta (30) e o prêmio acumulou mais uma vez. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o prêmio chegue ao valor de R$ 100 milhões neste domingo (2), para o concurso 3.039.

Mas é preciso ficar atento para concorrer a essa bolada, já que com a mudança no dia de sorteios de todas as loterias, incluindo a Mega-Sena, que ocorriam aos sábados, os horários das apostas também foi modificado.

As apostas simples poderão ser efetuadas até as 22h de sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA, já os bolões terão até as 10h45 de domingo para serem realizados, isto é, quinze minutos antes do início dos sorteios.

Até o início do mês de julho, os concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária — que ocorriam nas noites de sábado, a partir das 21h — agora passam a ser realizados às 11h dos domingos. A mudança já é válida a partir do dia 19 de julho.

O público poderá acompanhar os sorteios, a serem realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), através de transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e pelo portal g1.

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,13

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