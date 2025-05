A- A+

LOTERIA Mega-Sena: feriado do Dia do Trabalhador adia sorteio de prêmio de R$ 11 milhões para sábado (3) Apostas podem ser feitas até as 19h, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app

O sorteio da Caixa Econômica Federal, tradicionalmente realizado às quintas-feiras, foi adiado para sábado (3) devido ao feriado do Dia do Trabalhador. O concurso 2.858 terá o prêmio acumulado de R$ 11 milhões, já que não houveram ganhadores na última edição.



As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas credenciadas, pelo site ou pelo aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.





O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

