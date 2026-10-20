Loterias
Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 200 milhões
Números sorteados são: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do Concurso 3.072, que foram sorteadas nesta terça-feira (20).
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40
140 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.295,72 cada
9.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 954,26 cada
Apostas
O próximo concurso acontece na quinta-feira (22).
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mega Semana
Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.