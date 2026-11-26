Loterias
Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 82 milhões
Números sorteados foram: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.091 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37
- 64 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 25.521,49 cada
- 5.321 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 438,52 cada
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.