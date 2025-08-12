Ter, 12 de Agosto

Loterias

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

Números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60

Mega-senaMega-sena - Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

