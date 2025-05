Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai para R$ 38 milhões

A- A+

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.859 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 07 - 08 - 15 - 17 - 20 - 51

77 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.331,53 cada

4.406 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 832,15 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

