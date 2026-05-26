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LOTERIA

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões

Próximo sorteio da Mega-SENA será realizado na próxima quinta-feira, 28 de maio

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Mega-Sena: apostas simples, com seis dezenas, custaram R$ 6Mega-Sena: apostas simples, com seis dezenas, custaram R$ 6 - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 3.011 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo. 

Com isso, o prêmio acumulou e chegará a R$ 6 milhões no próximo concurso, cujo sorteio será realizado na próxima quinta-feira, 28 de maio.

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As dezenas sorteadas foram as seguintes: 02 - 05 - 27 - 36 - 40 - 60 

A quina teve 16 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 54.125,58. Já a quadra registrou 1.509 apostas vencedoras e cada acertador vai receber o prêmio de R$ 945,98.

As apostas para o sorteio do próximo concurso podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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