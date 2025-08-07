Sex, 08 de Agosto

Economia

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

Números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48

Mega-SenaMega-Sena - Foto: Marcello Casal Jr./Ag. Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

