Sorteio Mega-Sena não tem sorteio nesta terça-feira; veja próxima data do concurso Carnaval provocou mudança no calendário da Caixa Econômica Federal

Por causa do carnaval, nesta terça-feira (17) não haverá sorteio da Mega-Sena. O órgão divulgou a nova data para o sorteio das dezenas do concurso 2.974.

O concurso, que prevê premiação acumulada em cerca de R$ 72 milhões, foi remarcado para quinta-feira (19/2).

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Outras loterias que normalmente têm sorteio às quintas-feiras também serão adiadas, como a Lotofácil e a Quina.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

