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LOTERIA Mega-Sena: nenhuma aposta acerta os seis números, e prêmio acumula em R$ 100 milhões; veja dezenas Houve ainda 111 apostas com cinco acertos, cada uma levará R$ 28.755,27

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira o sorteio do concurso 2.999 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 69.727.825,87.



As dezenas sorteadas foram: 09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do prêmio principal. Com isso, o próximo concurso terá um valor acumulado estimado em R$ 100 milhões.

O próximo sorteio será realizado no sábado, dia 25 de abril.

Sem ganhadores do prêmio principal, 111 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 28.755,27 cada; e 5.741 apostadores que tiveram quatro acertos vão ficar com R$ 916,43 cada.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.



Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,13

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