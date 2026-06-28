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loteria Mega-Sena 3.024: ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio acumula em R$ 23 milhões; veja números Dos jogos feitos, 38 apostas acertaram a quina e levarão 32.595,94 cada; 2.123 apostadores que tiveram quatro acertos ficarão com R$ 961,71 cada

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado o sorteio do concurso 3.024 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 6.334.322,77. As dezenas sorteadas foram: 13, 39, 42, 44, 47 e 49. Nenhuma aposta acertou os seis números e o prêmio acumulou em R$ 23 milhões para o próximo sorteio será realizado na terça-feira (30), às 21h.

Dos jogos feitos, 38 apostas acertaram a quina e levarão 32.595,94 cada; 2.123 apostadores que tiveram quatro acertos ficarão com R$ 961,71 cada.

Como jogar na Mega-sena?

O palpite mínimo da Mega-sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 3.010 (24/05/2026) — R$ 336.340.043,67

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

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